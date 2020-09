Rabat: Marokkanen demonstreren tegen normalisatie met Israël

Honderden demonstranten kwamen vrijdag bijeen in Rabat om te protesteren tegen de voorgenomen betrekkingen tussen Israël en een aantal Arabische landen.

De protestmars werd georganiseerd door meerdere (mensenrechten)verenigingen en is een reactie op het recente besluit van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein om de betrekkingen met de Joodse staat te normaliseren.

Demonstranten veroordeelden de recente zet van de twee Golfstaten en eisen de "criminalisering van elke normalisatie met Israël."

De Verenigde Staten en Israël hopen dat meer Arabische landen het voorbeeld van de VAE en Bahrein zullen opvolgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was in Israël begonnen aan een vijfdaagse reis door de regio.



Pompeo hoopt dat ook Marokko de betrekkingen met Israël gaat aanhalen. De Marokkaanse premier Saad-Eddine El Othmani was daar echter heel duidelijk in: "We weigeren de betrekkingen met de zionistische entiteit te normaliseren omdat dit Israël zal aanmoedigen om de rechten van het Palestijnse volk verder te schenden", dat zei El Othmani tijdens een bijeenkomst van zijn Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD).

De Amerikaanse president Donald Trump zei onlangs dat maar liefst negen landen de banden met Israël kunnen gaan normaliseren, waaronder Saoedi-Arabië.



Informele betrekkingen

Officieel zijn er geen betrekkingen tussen Israël en Marokko, toch hebben de twee landen altijd wel informele betrekkingen gekend, met name door het grote aantal Israëliërs van Marokkaanse komaf (ruim 800.000). Volgens recente cijfers komen de meeste Arabische emigranten uit Marokko. Ook bezochten in 2018 zo'n 2.100 Marokkanen de Joodse staat en heeft ruim 30% van de nieuwe Israëlische regering Marokkaanse roots.



Volgens Israëlisch onderzoek uit mei 2019 is 41% van de Marokkaanse bevolking voorstander van het aanhalen van diplomatieke banen met de Joodse staat. Het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde onderzoekscijfers over o.a. de bereidwilligheid van burgers uit Arabische landen tot het realiseren van diplomatieke banden. In Marokko was 41% vóór diplomatieke banden, in Irak 43%, Tunesië 32% en Algerije 23%.



Marokkaanse Sahara

Begin dit jaar toonden Israëlische lobbyisten de bereidwilligheid van Israël om haar nauwe relaties met de Trump-regering te gebruiken om meer openlijke Amerikaanse steun te verkrijgen voor de positie van Marokko inzake de Marokkaanse Sahara. Israël hoopte in ruil voor hun bemiddeling op meer open diplomatieke banden met Rabat.

Een bezoek van Netanyahu aan koning Mohammed VI werd door de Marokkaanse monarch afgewezen. De vorst annuleerde ook zijn geplande ontmoeting en diner met de Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo, die was in de regio om steun te vergaren voor het omstreden annexatieplan van president Trump 'Deal of the Century'.

