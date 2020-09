'VS en VAE willen in december deal over verkoop F35-toestellen'

De Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hopen begin december een conceptakkoord rond te hebben over de verkoop van geavanceerde F35-gevechtstoestellen.

Er wordt nog wel gekeken naar mogelijkheden de straaljagers zichtbaarder te maken voor Israëlische radarsystemen alvorens de toestellen te verkopen aan de Emiraten, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters.

Washington verkoopt traditioneel geen wapens aan mogendheden in het Midden-Oosten die de machtsbalans kunnen veranderen ten nadele van Israël. De Amerikaanse regering wil voorkomen dat het zogeheten "kwalitatieve militaire overwicht" van die belangrijke bondgenoot wordt aangetast.

Daardoor hebben Arabische landen nog geen toegang gekregen tot de F-35. Israël beschikt al wel over dat toestel. Dat staat ook bekend als de Joint Strike Fighter en is onder meer aan Nederland verkocht.



Op 18 augustus uitte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu opnieuw bezwaar tegen de verkoop van Amerikaanse F-35 straaljagers en andere geavanceerde wapens aan landen in de regio "inclusief Arabische landen die vrede sluiten met de staat Israël".

De VAE is sinds 2011 op zoek naar F-35-straaljagers, maar de regering van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama weigerde. De Trump-regering stemde in 2017 in met het verzoek van Abu Dhabi om gesprekken te voeren over de aankoop van de straaljagers.



De VAE willen het toestel ook graag kopen en sloten onlangs ook een deal met Israël over de normalisering van de onderlinge relatie.

Het is volgens bronnen nu de bedoeling dat voor 2 december een eerste overeenkomst op tafel ligt over de verkoop van toestellen aan de VAE. Dat is een belangrijke feestdag in die golfstaat.

© ANP/Anadolu/Marokko.nl 2020