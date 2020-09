Mensen raken nog steeds vooral thuis en op werk besmet

Mensen die het coronavirus oplopen, worden vooral aangestoken door de mensen met wie ze samenwonen.

Dat kunnen gezinsleden zijn, maar ook vrienden. Ook het werk is een belangrijke "setting van besmetting", net als de categorie 'overige familie'. Van de meeste coronapatiënten is niet te achterhalen waar ze besmet zijn geraakt.

Bij meer dan 3000 mensen die in de afgelopen week positief testten, is dat wel vastgesteld. Bijna 56 procent werd besmet in de thuissituatie. Een op de negen liep het virus op het werk op.

Ruim 5 procent van de mensen raakte in de horeca besmet. Dat is vergelijkbaar met voorgaande weken.

Bij 4,2 procent was de school of de kinderopvang waarschijnlijk de plek waar het misliep. Vorige week was dat bij 3 procent en in week daarvoor gebeurde dat bij nog geen 1 procent van de positief geteste personen.

