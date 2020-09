Palestina weigert Arabische Liga voor te zitten wegens Israëlische deals

Palestina heeft dinsdag afstand gedaan van zijn recht om het roterende voorzitterschap van de Arabische Liga op zich te nemen

Palestina protesteert daarmee tegen de recente deals om de betrekkingen tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Israël te normaliseren. De Arabische Liga heeft geen resolutie uitgevaardigd waarin de voorgenomen normalisering tussen de drie landen wordt veroordeeld.

"Deze beslissing werd genomen nadat het secretariaat van de Arabische Liga een ondersteunende positie had ingenomen tegenover de VAE en Bahrein, die hun betrekkingen met Israël normaliseerden in strijd met het Arabische vredesinitiatief", zei minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki op een persconferentie in Ramallah.

"Sommige invloedrijke Arabische staten weigerden de schending van het Arabische vredesinitiatief te veroordelen", zei hij. Al-Maliki benadrukte echter dat Palestina zich niet zal terugtrekken uit de Arabische Liga.



Op 9 september slaagde de pan-Arabische organisatie er niet in een resolutie uit te vaardigen waarin de recente zet van Abu Dhabi en Manama werd veroordeeld.

Op 15 september ondertekenden de VAE en Bahrein de door de VS onderhandelde overeenkomsten om diplomatieke betrekkingen met Israël aan te knopen, te midden van krachtige veroordelingen van de Palestijnen.

