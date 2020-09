Fez: Meer dan 55.000 flessen alcohol in beslag genomen (video)

De politie in Fez heeft 55.295 flessen alcoholische drank in beslag genomen.

De in beslag genomen lading alcoholische drank bestond voor een groot deel uit illegale smokkelwaar en flessen die ongeschikt zijn voor consumptie, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN dinsdag. De lading is vernietigd.

De politie deed invallen op drie verschillende locaties en heeft drie mannen aangehouden. Eén van de verdachten is een bekende van de politie en is eerder opgepakt voor de handel in drugs en illegale alcoholische drank.

Naast de alcoholische drank is ook zo'n 1.3 miljoen DH en €24.000 aan contant geld in beslag genomen .



De politie-operatie is onderdeel van de campagne 'schone handen' die er op is gericht een eind te maken aan de handel in illegale smokkelwaar, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN.

Begin september werden in Fez ook al 70.000 flessen in beslag genomen. Een paar dagen later werden in Marrakech tienduizenden flessen wijn in beslag genomen. Bij een groot deel van de alcoholische drank was de houdbaarheidsdatum verstreken of waren ze voorzien van twijfelachtige douanezegels.

