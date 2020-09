Coördinatiecentrum voor spreiding patiënten weer van start

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat woensdag weer van start.

Het is een eerste stap naar spreiding van patiënten tussen de regio's, nu het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. "Uitgangspunt bij een tweede golf covidpatiënten is steeds geweest om de reguliere zorg door te laten gaan.

Dat betekent dat we, wanneer de druk toeneemt, laagdrempelig patiënten verplaatsen zodat ziekenhuizen geen reguliere zorg hoeven afschalen", meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Het centrum vraagt aan alle ziekenhuizen hoeveel bedden ze beschikbaar hebben voor coronapatiënten op de intensive cares en op de verpleegafdeling. Ook houdt het centrum bij hoeveel bedden op de intensive care bestemd zijn voor mensen met andere aandoeningen.



In de afgelopen dagen zijn al wel patiënten overgeplaatst binnen regio's, maar nog niet van de ene regio naar de andere. Tijdens de eerste coronagolf werden in een militaire operatie mensen vanuit zwaar getroffen gebieden als Noord-Brabant overgebracht naar ziekenhuizen waar nog ruimte was, zoals in Groningen en Duitsland.



Waakvlam

Het LCPS wordt gevestigd bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking in Zeist. Eerder was het gehuisvest in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Eind mei ging het coördinatiecentrum "op de waakvlam" toen het aantal opgenomen coronapatiënten steeds verder daalde. De structuur bleef wel bestaan "voor het geval het aantal coronagevallen omhoog gaat en we de spreiding en coördinatie weer nodig hebben", zei Kuipers toen. Nu is het zover.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 420 coronapatiënten. Dat is ongeveer twee keer zo veel als een week geleden. Het is het hoogste aantal sinds 9 juni. Van hen liggen 329 op een verpleegafdeling, vier meer dan op maandag. Intensive cares behandelen 91 mensen vanwege het coronavirus, zes meer dan een dag eerder.

Op de intensive cares liggen ook 627 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 92 meer dan op maandag. In totaal behandelen intensivisten 718 mensen, het hoogste aantal sinds eind mei. In een dag tijd is het aantal ic-patiënten met bijna honderd toegenomen.

