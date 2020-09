Ridouan Taghi: Ik ben dagenlang mishandeld door agenten uit Marokko en Dubai

Ridouan Taghi zegt dat hij na zijn arrestatie dagenlang zwaar mishandeld is door agenten uit Dubai en Marokko.

Hij schrijft dat in een verklaring aan EenVandaag. "Ik werd vastgehouden in een kamer met vrieskou en bewerkt met elektroshocks." Taghi is hoofdverdachte in het proces Marengo, dat draait om een reeks moorden.

"In Dubai werd mij, terwijl ik plat op de grond lag, een pistool op het hoofd gezet. De agenten vertelden dat ze opdracht hadden gekregen om mij dood te schieten. Daarna ben ik helemaal in elkaar getrapt.".

De foto van hem die enkele maanden na zijn arrestatie werd vrijgegeven door de politie van Dubai, is volgens Taghi bewerkt. Zijn verwondingen zijn daarop niet te zien. "Ik vertel dit omdat het een nepfoto is. Alle wonden in mijn gezicht, zoals mijn gebroken neus, zijn weggephotoshopt." Volgens Taghi worden er al jaren 'nepfeiten' over hem en zijn familie verspreid.



Als bewijs geeft Taghi via zijn advocaat Inez Weski toestemming aan EenVandaag om foto's van hem te publiceren, waarop te zien zou dat hij in Dubai werd mishandeld.

De foto's zijn gemaakt door een arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op 19 december 2019. Die dag kwam Taghi aan in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van Vught.

