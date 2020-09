Trump eist actie van Verenigde Naties tegen China vanwege coronavirus

De Amerikaanse president Trump wil dat de Verenigde Naties stappen ondernemen tegen China voor de rol van het land bij de coronacrisis.

Trump wil dat de internationale organisatie de communistische regering in Peking aansprakelijk stelt. In China ontstond eind vorig jaar de corona-uitbraak die inmiddels de hele wereld teistert.

"De Chinese regering en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die praktisch door China wordt gecontroleerd, hebben foutief verklaard dat er geen bewijs is voor overdracht van mens op mens", foeterde Trump.

Hij uitte zijn kritiek in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN, die dit jaar 75 jaar bestaat. Door de coronamaatregelen was de president niet in persoon aanwezig, maar hield hij een videoboodschap.



Trump haalt regelmatig fel uit naar China als bakermat van het coronavirus. Volgens hem heeft Peking veel te weinig gedaan om de crisis te beteugelen en te voorkomen dat het virus zich verspreidde. De president spreekt dan ook bewust van het Chinese virus, tot grote woede van de Chinese machthebbers.

De Chinese president Xi op zijn beurt zei in zijn opgenomen speech dat de strijd tegen het virus niet mag worden misbruikt voor politieke doeleinden. De ziekte Covid-19 zal niet de laatste wereldwijde crisis zijn, "dus moeten we de handen ineenslaan", betoogde hij.

Xi riep de wereld op zich op de wetenschap te richten bij de bestrijding van de pandemie. De Chinese leider beloofde de Chinese vaccins tegen corona voor iedereen toegankelijk te maken.

