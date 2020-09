Opgepakte pedofiele fqih bekent misbruik minderjarige meisjes

De onderwijzer bij een koranschool in Fahs-Anjra in de regio Tanger heeft bekent vijf meisjes te hebben misbruikt

Ook zou hij zijn jonge slachtoffers hebben geslagen als ze tijdens de aanrandingen tegenstribbelden of weigerden te gehoorzamen, dat zei de verdachte fqih tijdens het politieverhoor.

De leraar werd zaterdag opgepakt voor zijn betrokkenheid bij de aanranding van zes minderjarige kinderen. De officier van justitie maakte zaterdag bekend dat de verdachte voor de rechtbank verscheen na het ontvangen van twee klachten over de seksuele misbruik van minderjarigen in Fahs-Anjra, een provincie in de regio Tanger.

De fqih is een getrouwde man met kinderen en was vóór zijn aanstelling in de koranschool in Tanger een imam in de regio Al Hoceima.



De verdachte zei zich bewust te zijn van zijn abnormale seksuele geaardheid, vooral omdat hij vanwege zijn functie met jonge kinderen in aanraking komt. De pedofiel bekende dat zijn "afwijking" een "obsessie" is geworden.

De aanrandingen begonnen naar verluidt zeven jaar geleden. Eén van de slachtoffers, een leerlinge van de Koranschool, durfde recent pas haar verhaal te vertellen.

De onthulling zorgde wederom voor woede en verontwaardiging vanwege de toename van pedofiliezaken in Marokko. Juristen en mensenrechtenactivisten hebben de autoriteiten opgeroepen de strijd tegen pedofilie op te voeren.

