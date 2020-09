Vader en vrouw pedofiele fqih ontkennen aantijgingen (video)

Zowel de vader als de vrouw van de opgepakte vermeende pedofiel verklaren dat de man onschuldig is

Volgens de twee zijn de aantijgingen ongegrond en komen ze uit de koker van andere moskeegangers die de leraar weg willen werken. De fqih is een getrouwde man met kinderen en was vóór zijn aanstelling in de koranschool in Tanger een imam in de regio Al Hoceima.

De leraar werd zaterdag opgepakt voor zijn betrokkenheid bij de aanranding van zes minderjarige kinderen. De officier van justitie maakte zaterdag bekend dat de verdachte voor de rechtbank verscheen na het ontvangen van twee klachten over de seksuele misbruik van minderjarigen in Fahs-Anjra, een provincie in de regio Tanger.

De vader van de fqih zegt geschokt te zijn door de zaak en hebben de aantijgingen van seksueel misbruik de hele familie beschaamd, toch blijft hij geloven in de onschuld van zijn zoon. Volgens hem zijn de aantijgingen slechts een list van omwonenden die zijn zoon willen zien vertrekken bij de moskee waar hij betrokken is.

De rouwende vader zegt dat de ouders van de vermeende slachtoffertjes valse verklaringen hebben afgelegd over zijn zoon en voegde eraan toe dat iedereen die zijn zoon kent zijn "goede daden en vriendelijkheid" kan bevestigen.

