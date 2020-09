Gewelddadige 'Rolexbende' had BN'ers en voetballers in vizier

In hun jacht op peperdure Rolexen hadden de vier verdachten die vanaf dinsdag terechtstaan bij de rechtbank voor een waslijst aan berovingen in Amsterdam volop BN'ers en topvoetballers in het vizier.

Extreem geweld werd bij de uitgevoerde berovingen niet geschuwd. In de zittingszaal werden op de eerste procesdag beelden vertoond van de beroving van René van Dam, de vader van presentatrice Nicolette van Dam. Hij werd in februari vorig jaar op de Apollolaan aangevallen, met grof geweld tegen de grond gewerkt en beroofd van zijn horloge.

Volgens de rechter zijn de overvallers "als aasgieren op het slachtoffer gedoken". Slachtoffer Van Dam liep diverse schedelbreuken op, zijn kaak werd verbrijzeld. Hij moest een reeks operaties ondergaan.

Van Dam kon het dinsdag niet opbrengen naar de rechtszaal te komen en liet een vriend een verklaring voorlezen. Daarin verwoordde de ondernemer dat de beroving zijn leven heeft verwoest. In later door de politie afgeluisterde gesprekken zeiden de verdachten onder meer dat het slachtoffer "viel als een kroket".



Verdachten Mounir C. (25) en Oussama A. (20) hebben de beroving van Van Dam bekend. Het geroofde horloge is spoorloos gebleven. Volgens de verdachten hadden zij het niet speciaal op Van Dam voorzien.

Onderzoek naar de telefoon van een van hen bleek een hoeveelheid Instragrambeelden van de presentatrice te bevatten. Op de zitting betuigden de verdachten spijt van de overval.



Estelle Cruijff

Ook Estelle Cruijff behoort tot de slachtoffers van de vermoedelijke bende. Ook zij werd op straat aangevallen en beroofd. Cruijff moest na de overval in therapie om de gebeurtenissen te kunnen verwerken.

Op een eerdere zitting heeft het Openbaar Ministerie gezegd dat de groep "een spoor van geweld" door Amsterdam-Zuid - het voornaamste 'jachtgebied' - heeft getrokken, "puur en alleen gericht op horloges".



Dinsdag zeiden de verdachten dat zij "niet per se horloges" wilden roven. "We zochten gewoon snel geld", aldus een van hen. "Een paar duizend euro. Door misdrijven te plegen. We zijn niet gaan picknicken of daten." Over de voorbereidingen wilden de mannen een aantal vragen niet beantwoorden. Uit het rechercheonderzoek is gebleken dat er in de stad gezocht werd naar dure auto's, die daarna werden gevolgd.

De rechtbank heeft in totaal zeven dagen uitgetrokken voor het proces. Op 2 oktober worden de strafeisen van het Openbaar Ministerie verwacht.

