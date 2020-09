Marokko: Casablanca start met bewustwordingscampagne coronavirus

In Casablanca rijdt sinds vandaag een stoet rond om inwoners te wijzen op de preventiemaatregelen tegen het coronavirus

De slogan van de campagne is 'Toewijding, netheid, afstand nemen en een mondkapje dragen: een nationale en morele verantwoordelijkheid' en is een initiatief van het Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport. De campagne wordt ingezet in de strijd tegen het longvirus in de coronahotspot Casablanca-Settat.

Middels de campagne proberen de autoriteiten van Casablanca het belang te benadrukken van mondkapjes, sociale afstand en goede hygiëne. De vijfdaagse campagne omvat ook de distributie van mondkapjes, desinfecterende middelen en andere hygiënemiddelen aan verenigingen die zijn gemobiliseerd in de strijd tegen het longvirus.

De stoet richt zich in de eerste plaats op scholen en jongerencentra die zelf ook bewustmakingsactiviteiten organiseren.



Casablanca

De regio Casablanca-Settat is de dichtstbevolkte regio van Marokko en herbergt de meeste besmettingsgevallen in het land. Zondag registreerde de regio 605 van de 1.927 nieuwe gevallen. De stad Casablanca zelf registreerde 391 nieuwe gevallen, en alle 10 van de 35 nieuwe sterfgevallen in de regio vonden plaats in het metropool.

Lokale autoriteiten hebben onlangs de lockdown in de economische hoofdstad met twee weken verlengd. Burgers en inwoners die van en naar de stad willen reizen hebben een uitzonderlijke verplaatsingsvergunning nodig. De maatregelen omvatten ook de sluiting van alle onderwijsinstellingen in Casablanca.



Lokale markten sluiten om 15.00 uur, café's en winkels zijn tot 20.00 uur open en restaurants moeten uiterlijk om 21.00 uur dicht.

De maatregelen omvatten ook een avondklok waardoor inwoners van Casablanca slechts hun huis kunnen verlaten tussen 05.00 uur en 22.00 uur.

