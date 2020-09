Bank Al-Maghrib: Economische gevolgen coronacrisis erger dan verwacht

De Marokkaanse economie zal dit jaar naar verwachting een krimp meemaken van 6,3%

Dat meldt Bank Al-Maghrib (BAM) dinsdag in een verklaring na afloop van de kwartaalvergadering. De in juni aangekondigde prognose is naar beneden bijgesteld door de uitgebleven herstel van de economische activiteit als gevolg van de implementatie van preventiemaatregelen tegen het coronavirus.

Volgens de verklaring steeg de consumptieprijsindex in augustus met 0.9%, na een stagnatie in het tweede kwartaal en een lichte daling in de maand juli.

In 2021 zou het bruto nationaal product (BNP) moeten aantrekken met 4,7%. De stijging wordt voornamelijk gedreven door de verwachte stijging van 12,6% in de landbouw, uitgaande van een graanoogst van 75 miljoen kwintaal.



Of die beoogde graanoogst behaald gaat worden is nog maar de vraag. De import van granen is in de eerste zeven maanden van dit jaar toegenomen met 5,9 miljoen kwintalen als gevolg van de gedaalde graanproductie in Marokko. Volgens het Marokkaanse Ministerie van Landbouw is de droogte de belangrijkste oorzaak van de forse daling.

De vooruitzichten blijven omgeven door een onzekerheden als gevolg van de evolutie van de pandemie wereldwijd en de epidemiologische situatie in Marokko. Prognoses worden als gevolg van die onzekerheid regelmatig bijgesteld.

