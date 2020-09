Politie rolt fors meer drugslabs op met dank aan kraken EncroChat

In de eerste helft van dit jaar zijn ongeveer 50 procent meer drugslaboratoria ontdekt in vergelijking met voorgaande jaren.

De forse stijging komt mede doordat de politie enkele maanden geleden de versleutelde-berichtenservice EncroChat wist te kraken. Daardoor kon de politie maandenlang live meekijken met criminelen die er gebruik van maakten.

In de eerste helft van 2020 zijn 65 productielocaties van synthetische drugs ontdekt, terwijl dat aantal voorgaande jaren in het eerste halfjaar doorgaans iets boven de 40 schommelde. De stijging was het sterkst in de provincies Drenthe, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland. Van de 65 aangetroffen drugslabs ging het in zestien gevallen om een lab waar crystal meth werd geproduceerd.

Naast de productielocaties zijn ook meer opslaglocaties van drugs ontdekt in vergelijking met voorgaande jaren. De stijging van het aantal ontdekte opslaglocaties is het grootst in de provincies Noord- en Zuid-Holland.



In vergelijking met 2019 is het aantal locaties waar gedumpt drugsafval werd gevonden in de eerste helft van 2020 wel gelijk gebleven. Dit staat haaks op het feit dat meer productielocaties zijn aangetroffen, geeft de politie zelf ook aan.

Portefeuillehouder drugs bij de politie Max Daniel zegt dat er anders met afval wordt omgegaan. "Zo blijven aanzienlijke hoeveelheden afval achter in vaten, jerrycans of opslagcontainers op verlaten productieplaatsen."

