Saoedi-Arabië: Umrah-bedevaart vanaf 4 oktober weer mogelijk

Saoedi-Arabië gaat geleidelijk de maatregelen tegen het coronavirus versoepelen waardoor het reisverbod voor de Umrah-bedevaart de komende weken kan worden opgeheven

Dat meldt het Saoedische staatspersbureau (SPA) woensdag. Saoedische staatsburgers en buitenlandse inwoners kunnen vanaf 4 oktober de bedevaart verrichten. Moslims uit het buitenland zullen moeten wachten tot 1 november.

Vanaf 4 oktober is Moskee al-Haram (Grote Moskee) in Mekka weer toegankelijk voor pelgrims. Daarbij moet rekening worden gehouden met een maximumcapaciteit van 30% (6000 mensen per dag), aldus persbureau SPA onder vermelding van bronnen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Na 18 oktober wordt de maximumcapaciteit opgeschroefd naar 15.000 pelgrims per dag en zullen gebeden in Moskee al-Nabawy (Moskee van de Profeet saws) in Medina ook mogen worden hervat.



Vanaf 1 november worden alle restricties opgeheven en kan de maximumcapaciteit van beide gebedshuizen volledig worden benut.

Door de uitbraak van het coronavirus werden de Umrah-bedevaarten begin dit jaar opgeschort om verspreiding van het longvirus COVID-19 te beteugelen. Ook werden tijdens de vastenmaand Ramadan geen Taraweeh-gebeden verricht.



De Hadj-bedevaart werd beperkt tot inwoners van het Islamitische land. Pelgrims uit het buitenland werden niet toegelaten. Het was voor het eerst dat een virus de bedevaart blokkeert. Wel is de bedevaart in de negentiende eeuw al een keer eerder getroffen door besmettelijke ziekten zoals de uitbraak van cholera in Mekka.

Saoedi-Arabië heeft tot dusver ruim 330.00 besmettingsgevallen van het coronavirus en meer dan 4.500 doden geregistreerd.

