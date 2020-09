Meer dan 5 miljoen coronabesmettingen vastgesteld in Europa

buitenland 23 sep 14:22

Het aantal coronabesmettingen dat is gemeld in Europa, is de vijf miljoen voorbij.

Europese landen stelden alleen vorige week al bij ruim 380.000 mensen vast dat ze het besmettelijke virus hadden opgelopen. Dat was de grootste stijging van het aantal coronagevallen sinds het begin van de pandemie, becijferde persbureau AFP. Dat baseert zich op officiële bronnen. Het virus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld. In Europa heeft Rusland melding gemaakt van het grootste aantal besmettingen (1,1 miljoen en bijna 19.799 doden), gevolgd door Spanje (682.267/30.904), Frankrijk (502.541/31.416) en het Verenigd Koninkrijk (403.551/41.825). Het totale dodental voor het continent staat op 227.130. De forse stijging van het aantal besmettingen kan deels worden verklaard doordat landen hun testcapaciteit flink hebben opgevoerd. Toch geven de officiële cijfers geen volledig beeld van de omvang van de epidemie. Het is onbekend hoeveel besmette mensen met weinig of geen ziekteverschijnselen buiten het zicht van de autoriteiten blijven. Buiten Europa hebben de Verenigde Staten melding gemaakt van het hoogste aantal besmettingen. Daar liepen volgens officiële cijfers ruim 6,8 miljoen mensen het virus op en overleden meer dan 200.000 coronapatiënten. © ANP 2020