Marokko: Inkomsten toerismebranche gedaald met €1,7 miljard

De wereldwijde reisbranche wordt zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus.

De verliezen van de toeristische sector in Marokko gedurende de eerste 7 maanden van het jaar worden geschat op 18,3 miljard DH (€1,7 miljard). Een afname van 44,1% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, meldt het Franstalige blad l'Economist.

Het aantal toeristen en hotelovernachtingen daalden in de eerste zes maanden van het jaar met respectievelijk 63,5% en 59,1%. Het commerciële luchtverkeer nam af met 78%. De maand juli registreerde een omzetdaling van 90,1% als gevolg van de sluiting van de landsgrenzen.

Ondernemers uit de reisbranche komen sinds begin september in aanmerking voor looncompensatie via het nationale socialezekerheidsfonds (CNSS). De maandelijkse tegemoetkoming van 2000 DH (€180,-) wordt betaald vanuit het nationale coronafonds en betreft de laatste zes maanden van dit jaar.



Om aanspraak te kunnen maken op het steunpakket moet de omzet van het bedrijf minstens 25% gedaald zijn als gevolg van de corona pandemie. Ook zijn ondernemers verplicht 80% van de werknemer in dienst te houden.

Veel hotels zien zichzelf genoodzaakt open te blijven om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming. In Marrakech hebben 40 hotels de deuren geopend terwijl er vrijwel geen hotelgasten zijn.

Inmiddels zijn de landsgrenzen voor buitenlandse reizigers weer geopend. Het betreft reizigers uit landen zonder visumplicht die in het bezit zijn van een hotelreservering of die het land bezoeken op uitnodiging van een bedrijf in Marokko.

