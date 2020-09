Marokkaanse rechtbank: Tifinagh-cheque is geldig betaalmiddel

De rechtbank in Casablanca heeft een Marokkaanse bank opgedragen een cheque met daarop het Tifinagh-schrift te verzilveren

De bank had eerder geweigerd de cheque van een klant te innen omdat deze "in onbegrijpelijke taal" was geschreven. De klant stapte daarop naar de rechter en werd in het gelijk gesteld.

De bank moet de cheque innen en naast de gerechtskosten een schadevergoeding betalen van 1.000 DH. Volgens Ahmed Arrehmouch, de advocaat van de klant, is de uitspraak van de rechtbank een overwinning voor activisten en voorstanders van het Tifinagh-schrift.

Het debat over het gebruik van Tamazight in officiële documenten is al jaren aan de gang. Ondanks de grondwettelijke erkenning van het Tamazight als officiële taal van het Marokkaanse koninkrijk ontbreekt het Tifinagh-schrift op officiële documenten zoals bankbiljetten en de nieuwe identiteitspas CNIE.

Het wetsvoorstel voor het opnemen van het Tifinagh-alfabet werd in juni 2019 goedgekeurd door de Tweede Kamer en houdt in dat officiële documenten zoals paspoort, CNIE, huwelijksakte, justitiële verklaringen maar ook bankbiljetten ook het Tifinagh-alfabet moeten bevatten. Ondanks het goedkeuren van het wetsvoorstel zou de uitvoering echter pas tussen 2024 en 2029 plaatsvinden.



Tifinagh

Lybisch of Tifinagh schrift werd in Noord-Afrika gebruikt van 2000 voor Christus tot de 3e eeuw na Christus. Een moderne afgeleide van het schrift dat bekend staat als Neo-Tifinagh werd in de 20e eeuw opnieuw geïntroduceerd in Noord-Afrika om Tamazight te schrijven, wat tot die tijd slechts een spreektaal was.

Tamazight vormt een sleutelelement in de culturele identiteit van de Amazigh-volkeren. In 2011 erkende de Marokkaanse grondwet het Tamazight naast het Arabisch als officiële taal van het land. De nieuwe wet uit 2019, acht jaar later, bood eindelijk concrete mogelijkheden voor de integratie van het Tamazight in het Marokkaanse openbare leven en is dus een historische en belangrijke stap voorwaarts voor de Amazigh-rechtenbeweging.

