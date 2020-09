Israël voert eerste vlucht naar Bahrein via Saoedisch luchtruim

De eerste rechtstreekse Israëlische vlucht vloog woensdag via het Saoedische luchtruim van Tel Aviv naar de Bahreinse hoofdstad Manama.

De historische vlucht is het resultaat van het recente besluit van Bahrein om de betrekkingen met de Joodse staat te normaliseren. De golfstaat volgde daarmee het voorbeeld op van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

"Voor het eerst gebruikte een vliegtuig van Israir Company het Saoedische luchtruim tijdens een vlucht naar Bahrein", meldde de Israeli Broadcasting Corporation eerder. Het persbericht vermeldde echter niet de exacte datum van de vlucht. Israir is een particuliere Israëlische luchtvaartmaatschappij en het is de tweede grootste firma na de staatsluchtvaartmaatschappij El Al.

Saoedi-Arabië zei eerder deze maand dat het zijn luchtruim zou openen voor vliegtuigen die van Israël naar de VAE vliegen, nadat de twee landen een door de VS gesponsorde overeenkomst hadden getekend om hun relaties te normaliseren.



Eind augustus landde de eerste Israëlische commerciële vlucht in de VAE. Tijdens de historische vlucht doorkruiste het vliegtuig het Saoedische luchtruim, waardoor de vlieguren tussen Tel Aviv en Abu Dhabi terugliepen tot minder dan 3,5 uur, in plaats de reguliere zeven uur.

Aan boord waren Israëlische en Amerikaanse functionarissen die in hoofdstad Abu Dhabi zijn verwelkomd door een bewindsman van de emiraten. De delegatie wordt aangevoerd door Jared Kushner, een schoonzoon van president Trump.



Bahrein is het vierde Arabische land dat diplomatieke betrekkingen met Israël aanknoopte, na Egypte in 1979, Jordanië in 1994 en de VAE in augustus van dit jaar. De Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken Abdullatif bin Rashid Alzayani beschreef de overeenkomsten als een "belangrijke eerste stap" op weg naar meer vrede in de regio.

De Palestijnse Autoriteit en verzetsfracties hebben de deal tussen Israël en de Golfstaten aan de kaak gesteld door te zeggen dat het de Palestijnse zaak niet dient en de rechten van de Palestijnen schendt.



