Marokko: Prijs van kip enorm gestegen (video)

De prijs van een kilo kip is de afgelopen maanden enorm gestegen en gaat tegenwoordig voor gemiddeld 20 DH over de toonbank.

Een stijging van 25% vergeleken met een paar maanden geleden. Consumenten klagen over de explosieve prijsstijging. De pluimveesector verwijt de coronacrisis.

"Het is moeilijk om voor 50 DH een ​​hele kip te moeten kopen, maar we hebben geen keus. In plaats van er drie te nemen, nemen we er bijvoorbeeld maar twee", zegt een klant op de Derb Ghallef-markt in Casablanca tegen nieuwsdienst Le360.

Volgens Chaouki Jirari, voorzitter van de vereniging voor professionals uit de pluimveesector (FISA) komt de prijsstijging omdat pluimveebedrijven in het gehele land de bedrijfsactiviteit hebben moeten verlagen met 40% tot 50%.



"Veel van onze klanten zijn gesloten of failliet", aldus Jirari, daarmee verwijzend naar de vele hotels en restaurants die ernstig lijden onder de coronamaatregelen. Ook zijn trouwfeesten en andere bijeenkomsten en ceremonies verboden als gevolg van de preventiemaatregelen tegen het longvirus.

De prijzen zijn enorm gestegen als gevolg van de verlaagde vraag en productie. Jirari schat de economische schade voor de pluimveesector tot dusver op ongeveer 4 miljard DH (€370 miljoen).

Jirari verwacht dat de prijs snel weer zal stabiliseren en op het oude niveau zal staan omdat veel pluimveebedrijven de komende weken het werk gaan hervatten als gevolg van de verwachte versoepeling van de coronamaatregelen.

