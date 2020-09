België raadt ook reizen naar Utrecht af

Belgen kunnen niet alleen Noord- en Zuid-Holland, maar ook Utrecht beter mijden.

België geeft ook die provincie code rood, omdat het coronavirus ook daar weer snel om zich heen grijpt. Een rood reisadvies, zoals dat sinds vrijdag al geldt voor Noord- en Zuid-Holland, betekent nu nog dat het Belgen verboden is om naar die streken te reizen. Al zijn er bijvoorbeeld geen grenscontroles.

Vanaf aanstaande vrijdagmiddag, als dus ook Utrecht code rood krijgt, wordt reizen nog slechts krachtig afgeraden. Wie twee dagen of langer in Utrecht doorbrengt en vervolgens naar België reist, moet wel een coronatest ondergaan en in quarantaine.

© ANP 2020