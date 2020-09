Frankrijk: Spaans uitzendbedrijf moet schadevergoeding betalen aan Marokkaanse werknemers

De Franse rechtbank heeft vijf voormalige medewerkers van het Spaanse uitzendbedrijf in het gelijk gesteld.

Het Spaans uitzendbedrijf Laboral Terra dat buitenlandse werknemers uitzette in de Franse landbouwsector moet enkele duizenden euro's schadevergoeding betalen aan vijf Marokkaanse ex-werknemers, meldt persbureau AFP.

Het bedrijf betaalde vakantiedagen nooit uit en verrichte frauduleuze inhoudingen op het loon. Bovendien werd het loon berekend zonder het wettelijk minimum te respecteren.

"Dieren werden beter behandeld dan wij", zei één van de ex-medewerkers tijdens de hoorzitting op 16 juni. De vrouw werd in 2016 aan het werk gezet bij Franse landbouwbedrijven.



Meerdere Franse bedrijven die gebruik maakten van werknemers van het Spaanse bedrijf zijn ook veroordeeld voor de misstanden. "Dit betekent dat de straffeloosheid waarin Franse bedrijven zich proberen te plaatsen door het gebruik van malafide uitzendbureau's niet opgaat bij schendingen van de rechten van werknemers", zei Me Jean-Pierre Tertian, de advocaat van de vijf ex-medewerkers. "De Franse bedrijven zijn net zo schuldig als het Spaanse bedrijf", voegde hij toe.

"Het belangrijkste is dat de uitspraak het frauduleuze karakter van detacheringsovereenkomsten uitsluit", reageerde Me Jean-Pierre Tertian, de advocaat van Vilhet Fruit, één van veroordeelde Franse landbouwbedrijven.



Omdat het Spaanse uitzendbedrijf in curatele is gesteld in Spanje, zullen de verschuldigde bedragen door het Franse systeem van loongarantie (AGS) worden uitbetaald aan de vijf slachtoffers.

Uitzendbedrijven

De detachering van seizoensgebonden arbeiders is sinds de jaren negentig geautoriseerd door de Europese Unie (EU) en is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, vooral in de landbouwsector.



Uitzendbedrijven zoals Laboral Terra vestigen zich doorgaans in landen waar arbeidskosten lager zijn. Het minimumloon inclusief sociale bijdragen in Spansje is 40% lager dan in Frankrijk.

Jaarlijks komen tienduizenden arbeidsmigranten uit Noord-Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa naar Frankrijk om de wijnstokken te snoeien of om groenten en fruit te plukken en te verpakken.

Elk jaar reizen zo'n 20.000 Marokkaanse seizoensarbeiders, voornamelijk vrouwen, richting Europa.

