Journalisten Slimane Raissouni en Omar Radi blijven voorlopig vastzitten

Het hof van beroep in Casablanca heeft vandaag het verzoek tot tijdelijke vrijlating van de twee journalisten afgewezen.

De twee journalisten zitten al maanden vast in afwachting van hun proces. Mensenrechtenverenigingen riepen de Marokkaanse autoriteiten eerder op de "gewetensgevangenen" vrij te laten.

Dinsdag zijn de eerste uitgebreide onderzoekssessies met journalist Omar Radi bij het Hof van Beroep in Casablanca begonnen. Omar Radi ontkende categorische alle aantijgingen tegen hem.

Omar Radi

Journalist Omar Radi werd eind juni gearresteerd op verdenking van verkrachting en spionage. De Marokkaanse politie had Radi verschillende keren op het matje geroepen wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de spionagezaak. Radi ontkende alle beschuldigingen.



Radi werd in maart veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vier maanden nadat hij eind december 2019 werd gearresteerd omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de veroordeling van Hirak-activisten. In het Hirak-proces kregen 53 activisten gevangenisstraffen opgelegd uiteenlopend van 3 tot 20 jaar.

Radi uitte zich in een tweet kritisch over de hoogte van de straffen en trok de onafhankelijkheid van de rechter in twijfel. Radi werd door de politie ondervraagt en bracht vijf dagen door in de gevangenis tot hij op 31 december werd vrijgelaten in afwachting van zijn proces.



Slimane Raissouni

Journalist Slimane Raissouni werd eind mei gearresteerd en zit sindsdien in de Ain Sebaa-gevangenis in Casablanca. De hoofdredacteur van Akhbar Alyaoum wordt beschuldigd van verkrachting.

Enkele weken geleden vond een confrontatiesessie plaats tussen Raissouni en zijn vermeende slachtoffer. Het vermeende verkrachtingsslachtoffer gebruikt het pseudoniem 'Adam Muhammad' en deelde eind mei zijn persoonlijk verhaal op sociale netwerken.

Ook Raissouni ontkent alle aantijgingen.

