Saoedische koning steunt inspanningen VS voor 'vredesgesprekken' tussen Palestina en Israël

In zijn toespraak op de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep de Saoedische koning op tot ontwapening en ontmanteling van Hezbollah in Libanon

De Saudische koning Salman heeft woensdagmiddag vanuit het paleis in Riyadh de Algemene Vergadering van de VN in New York toegesproken. Tijdens zijn toespraak sprak hij onder meer over vrede en veiligheid in het Midden-Oosten en zei hij dat Iran daarin voor problemen zorgt.

De Saudische koning prees de Amerikaanse regering voor de inspanningen om Palestijnse en Israëlische partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar benadrukte dat vrede alleen mogelijk is wanneer het Palestijnse volk een eigen staat heeft, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

"We steunen de inspanningen van de huidige Amerikaanse regering om vrede te brengen in het Midden-Oosten", zei koning Salman.



Op 15 september ondertekenden de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein in het Witte Huis een door de VS bemiddelde normalisatieovereenkomsten met Israël. Tegen het zere been van de Palestijnen. Toch heeft Riyadh niet verklaard de overeenkomsten te verwerpen of te steunen, wel heeft het Islamitische land haar luchtruim geopend voor vluchten tussen Israel en de VAE en Bahrein.

Palestina heeft dinsdag afstand gedaan van haar recht om het roulerende voorzitterschap van de Arabische Liga op zich te nemen. Palestina protesteert daarmee tegen de recente deals tussen Israël en de twee golfstaten. Palestina hekelt het feit dat de pan-Arabische organisatie geen resolutie had uitgevaardigd waarin de voorgenomen normalisering tussen de drie landen wordt veroordeeld. Palestina zal zich echter niet terugtrekken uit de Arabische Liga.



Iran

Koning Salman sprak uitvoerig over de strijd die zijn koninkrijk voert tegen terrorisme en extremisme in alle vormen en benadrukte de wens tot vrede en veiligheid voor het Midden-Oosten. Een stoorzender daarin is Iran, aldus de koning, waarmee Saoedi-Arabië volgens hem tevergeefs heeft geprobeerd goede relaties op te bouwen.

Iran was volgens Salman echter bezig met massavernietigingswapens, een terrorismenetwerk en een gevaarlijk nucleair programma en moest door de internationale gemeenschap worden teruggefloten. "Dit land heeft maling aan de veiligheid van de regio", aldus de Saoedische vorst.



Salman dringt aan op een alomvattende oplossing voor Iran. "Onze ervaringen met het Iraanse regime hebben ons geleerd dat gedeeltelijke oplossingen en pogingen om te sussen de bedreigingen voor de internationale vrede en veiligheid niet hebben gestopt."

"Iran blijft het koninkrijk aanvallen met ballistische raketten en drones", verwijzend naar de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellengroep in Jemen. Hij benadrukte dat "het koninkrijk niet zelfgenoegzaam zal zijn in het verdedigen van zijn nationale veiligheid, noch zal het het Jemenitische volk in de steek laten totdat het zijn volledige soevereiniteit en onafhankelijkheid heeft herwonnen."



Jemen wordt sinds 2014 geteisterd door geweld en chaos nadat Houthi-rebellen een groot deel van het land binnenvielen, waaronder hoofdstad Sanaa. De crisis escaleerde in 2015 toen een door Saoedi-Arabië geleide coalitie een verwoestende luchtcampagne lanceerde om de terreinwinst van de Houthis terug te draaien.

Er wordt aangenomen dat tienduizenden Jemenieten, waaronder burgers, zijn omgekomen tijdens het conflict dat heeft geleid tot de ergste humanitaire crisis ter wereld, aangezien miljoenen mensen het risico lopen om te verhongeren.

Beiroet

Over de ontploffing in de haven van Beiroet vorige maand zei Salam: "Wat er in Beiroet gebeurde was het resultaat van de overheersing van de Iraanse terrorist Hezbollah" Hij benadrukte dat voor het bereiken van veiligheid, stabiliteit en welvaart eerst de ontwapening van "deze terroristische partij" wordt vereist.

Op 4 augustus werd Libanon opgeschrikt door een enorme explosie in de haven van hoofdstad Beiroet. Daarbij kwamen 192 mensen om het leven en raakten meer dan 6000 anderen gewond. Volgens officiële cijfers wordt de schade geschat op op $ 15 miljard.

