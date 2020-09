Amerikaanse agent wordt vervolgd na doodschieten zwarte vrouw

Een Amerikaanse agent wordt vervolgd na de dood van een zwarte vrouw door politiekogels. Hij en twee collega's waren bij de schietpartij in haar woning betrokken.

De agent zou de buren van de gedode Breonna Taylor moedwillig in gevaar hebben gebracht, aldus de aanklager. De twee collega's worden niet vervolgd, melden Amerikaanse media. Een advocaat van de familie Taylor noemt het besluit schandalig en beledigend.

Volgens de aanklager was het gerechtvaardigd dat de twee andere agenten hun wapens gebruikten, omdat de vriend van Breonna als eerste had geschoten.

De dood van de 26-jarige Taylor leidde tot heel wat ophef. De ziekenhuismedewerkster werd in maart doodgeschoten in haar flat in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. De drie agenten in burger deden een inval op zoek naar drugs. Haar vriend schoot op de agenten omdat hij, zo verklaarde hij, dacht dat het inbrekers waren. Er werden geen drugs gevonden. De aangeklaagde politieman werd in juni ontslagen en de andere twee zijn overgeplaatst.



De nabestaanden van Taylor kunnen al rekenen op een forse schadevergoeding. De stad beloofde ruim 10 miljoen euro in de aparte zaak die de familie had aangespannen. De dood van Taylor speelde een rol bij de jongste golf van protesten tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten na de dood van de zwarte George Floyd.

De burgemeester van Louisville besloot eerder woensdag al een avondklok in te stellen om gewelddadige betogingen te voorkomen na het besluit over de drie agenten.

