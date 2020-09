'Landelijke maatregelen nodig om virus onder controle te krijgen'

Er zullen landelijke maatregelen nodig zijn om het coronavirus weer onder controle te krijgen, zeggen deskundigen in het AD.

Volgens hen hebben regionale coronamaatregelen op dit moment geen nut, gezien het aantal regio's waar het virus weer oplaait snel toeneemt.

Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan in zes veiligheidsregio's waar het coronavirus aan een opmars bezig is. Deze regio's troffen ook eigen maatregelen. Dinsdag zei premier Mark Rutte dat er deze week waarschijnlijk meer veiligheidsregio's in de categorie 'zorgelijk' belanden.

Behalve Gooi en Vechtstreek en Flevoland gaat het volgens verschillende media om Groningen, Zaanstreek-Waterland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Zuid-Holland Zuid, en Brabant-Zuidoost.



Volgens epidemioloog Hans Heesterbeek van de Universiteit Utrecht verspreidt het coronavirus zich vanuit de Randstad "als een olievlek". "Dat los je niet op met regionale maatregelen. Mensen reizen volop van de ene regio naar de andere. Je ziet te veel vermenging om regionale maatregelen effectief te laten zijn."

Alleen door een serieuze gedragsverandering bij mensen ten opzichte van het longvirus kan voorkomen worden dat er nieuwe, strenge maatregelen moeten worden ingevoerd, aldus Heesterbeek.



Bart Berden, directeur van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, denkt eveneens dat coronaregels op landelijk niveau de enige mogelijkheid zijn, mocht ervoor gekozen worden in te grijpen.

"Het gaat nu zo hard. Hoe zinnig is het om het regionaal aan te pakken als je ziet dat regio's qua besmettingscijfers naar elkaar toe groeien? Bovendien is er momenteel een tekort aan testcapaciteit. Het is daarom lastig te bepalen waar je als regio exact staat."

