CNV: Duizenden mensen krijgen geen cent ontslagvergoeding

Duizenden mensen die dit jaar zijn ontslagen, krijgen geen ontslagvergoeding, terwijl deze vergoeding wel wettelijk verplicht is.

Dat stelt het CNV die een inventarisatie heeft gemaakt onder leden in diverse sectoren. Sinds 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht om vanaf de eerste werkdag een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd, mee te geven. Dit betekent dat ook mensen die ergens kort hebben gewerkt, recht hebben op een vergoeding, aldus de vakbond.

"Veel werkgevers lijken een loopje te nemen met de wet. En zetten mensen op straat zonder een cent mee te geven. Met name mensen met een flexcontract of oproepkrachten zijn de dupe", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

"We begrijpen dat veel werkgevers in de problemen zitten, maar de vergoeding bij ontslag na een kortdurend dienstverband is voor veel werkgevers een laag bedrag. Voor de ontslagen medewerkers kan het echter net dat zetje geven naar een nieuwe baan: een korte cursus, training of coaching. Deze ontslagvergoeding moet dus gewoon worden betaald."



CNV vraagt mensen die geen ontslagvergoeding krijgen zich te melden. "Als blijkt dat het om meerdere mensen uit hetzelfde bedrijf gaat, starten we een rechtszaak", aldus Fortuin.

"Ook vragen we de minister om bedrijven, die geen ontslagvergoeding betalen, geen staatssteun te verlenen" uit het derde steunpakket voor bedrijven.

