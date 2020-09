Kwart Nederlandse rokers is meer gaan roken tijdens coronacrisis

Bijna een kwart van de rokers in Nederland is meer gaan roken tijdens de coronacrisis.

Dit zegt het Trimbos-instituut, dat een onderzoek heeft laten doen onder rokers. Dat veel rokers meer zijn gaan roken is niet verrassend, omdat de coronacrisis bij veel mensen voor stress zorgt, aldus het instituut.

Per 1 oktober is het weer Stoptober, de jaarlijkse actie waarbij rokers worden opgeroepen om tenminste 28 dagen niet te roken. Volgens het instituut is 9 procent van de rokers van plan om dit jaar mee te doen met de actie. Ruim de helft van deze mensen is door de coronacrisis meer gemotiveerd geraakt om te stoppen. Bijvoorbeeld omdat ze erg bezorgd zijn om het coronavirus te krijgen of door te geven aan anderen.

Rokers hebben minder goede afweer in hun longen. Ze zijn daarom gevoeliger voor virusinfecties en dus waarschijnlijk ook voor het coronavirus. Eenmaal besmet lopen rokers groter risico om ernstig ziek te worden. Rokers hebben ook meer kans de ziekte te verspreiden omdat ze meer hoesten.



De maand oktober is inmiddels uitgegroeid tot een groot nationaal stopmoment. Volgens het Trimbos-instituut is de kans op een succesvolle stoppoging met Stoptober vijf keer zo groot als wanneer rokers alleen proberen te stoppen. Ook zijn 28 dagen een overzichtelijke periode.

Het is kort genoeg om vol te kunnen houden, en lang genoeg om de positieve effecten van het stoppen te ervaren en je gedrag aan te passen.

