Maximumstraf voor doodslag omhoog van 15 naar 25 jaar

De maximumstraf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Het kabinet wil zo het verschil met de maximale gevangenisstraf voor moord (30 jaar) verkleinen, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

In 2016 kondigde het toenmalige kabinet al aan de maximale straf voor doodstraf te willen verhogen. De maximumstraf voor doodslag is sinds de invoering van het Wetboek van Strafrecht niet gewijzigd.

"De straf doet nu geen recht aan de ernst van het misdrijf", aldus een verklaring van ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming). Het wetsvoorstel is donderdag in consultatie gegaan zodat mensen zich er over kunnen uitspreken.

Knellend

Ook vanuit de rechtspraktijk is volgens de bewindslieden te horen dat het strafmaximum bij zeer ernstige gevallen als "knellend" wordt ervaren. Zo pleitte de rechtbank in Rotterdam voor een hogere maximumstraf bij doodslag na de uitspraak in de zaak-Hümeyra.



De leiding van het Openbaar Ministerie (OM) liet begin dit jaar in dagblad Trouw eenzelfde geluid horen. Volgens OM-topman Gerrit van der Burg is het verschil met moord momenteel groot en moet dat "rechtgetrokken" worden.

Te groot verschil

Hij noemde het verschil met de strafmaat bij doodslag (in een opwelling) te groot. "Terwijl impulsdaden ook een sluitstuk kunnen zijn van een kwalijk patroon. ­Juridisch is dan misschien niet te bewijzen dat het om moord gaat, maar het zou goed zijn als dat verschil wat meer wordt rechtgetrokken."



Vorig jaar september liet het kabinet nog weten dat de maximale tijdelijke straf voor moord niet wordt verhoogd van 30 naar 40 jaar. Als ultieme straf is er ook levenslang, en volgens het kabinet is het gat tussen deze twee straffen niet te groot.

De maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord is in 2006 verhoogd van 20 naar 30 jaar. Toen is niet gekeken naar de maximale gevangenisstraf voor doodslag. De laatste jaren wordt door rechters zwaarder gestraft voor levensdelicten, blijkt uit onderzoek.

