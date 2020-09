'Na bijna 15 jaar weer Palestijnse verkiezingen'

De Palestijnse organisaties Fatah en Hamas zijn het eens worden geworden over het houden van nieuwe algemene verkiezingen.

Dat zeggen functionarissen binnen beide kampen tegen persbureau AFP. Het zou de eerste keer in ongeveer 15 jaar zijn dat zo'n stembusgang wordt gehouden.

De ingewijden zeggen dat de politiek leider van Hamas, Ismail Haniya, een deal heeft gesloten met Fatah-voorman Mahmoud Abbas. Het zou de bedoeling zijn binnen een half jaar weer verkiezingen te houden. Dat gebeurde voor het laatst in 2006. Toen boekte Hamas een grote overwinning.

Een hoge Hamas-functionaris zei dat verdeeldheid de Palestijnse zaak heeft geschaad. "Dit keer hebben we echt een consensus bereikt", zei hij vanuit Turkije, waar het overleg plaatsvond. Een topfiguur binnen Fatah zei dat eerst parlementsverkiezingen worden gehouden. Daarna moet de president van de Palestijnse Autoriteit worden gekozen.



Gewapend conflict

Fatah en Hamas hebben een gespannen relatie. Het kwam een jaar na de vorige verkiezing zelfs tot een gewapend conflict, waarbij het conservatieve Hamas de Gazastrook veroverde. Het is nog steeds de dominante groep in de door Israël geïsoleerde kustregio aan de Middellandse Zee. Fatah is gevestigd op de Westelijke Jordaanoever.

Het overleg tussen de rivaliserende groepen zou een nieuwe impuls hebben gekregen doordat Israël onlangs akkoorden sloot met Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Die twee Golfstaten normaliseren de relatie met Israël. Dat leidde tot onvrede onder de Palestijnen, die zich verraden voelen.

© ANP/Marokko.nl 2020