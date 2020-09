Frankrijk: weer meer dan 1000 coronapatiënten op intensive care

Voor het eerst sinds 8 juni liggen er in Frankrijk weer meer dan 1000 coronapatiënten op de intensive care.

Het Franse ministerie van Volksgezondheid maakte dat bekend. Ook steeg het aantal ziekenhuisopnames door corona met 136 naar bijna 6000.

Doordat het in Frankrijk weer de verkeerde kant opgaat met het aantal coronabesmettingen, kondigde de regering in Parijs al nieuwe beperkingen aan. Zo moeten de bars in de hoofdstad vanaf maandag om 22.00 uur dicht. En onder meer in Marseille, de tweede stad van het land, gaat alle horeca op slot.

