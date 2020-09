Hoofd infectieziekten GGD Amsterdam: volksgezondheid in gevaar

Hoofd infectieziekten bij de GGD Amsterdam Yvonne van Duijnhoven heeft het gevoel dat de volksgezondheid in de hoofdstad op dit moment in gevaar is.

Dat zegt ze in een interview met AT5. Van Duijnhoven reageert op het aantal van ruim 3000 besmettingen met het coronavirus die de afgelopen twee weken werden vastgesteld in Amsterdam.

Het aantal inwoners van het Stadsdeel Nieuw-West dat positief testte, verdubbelde. "Daar schrik ik natuurlijk van", aldus het hoofd infectiezieken. "Het is een zeer zorgelijke situatie. Wij als GGD zijn verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de stad en ik heb echt het gevoel dat die volksgezondheid op dit moment in gevaar is."

Van Duijnhoven geeft aan dat het aantal besmettingen hoog is in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. "Maar de laatste weken zien we in alle stadsdelen een stijging. Wat we in Nieuw-West zien, net als in andere stadsdelen, is dat veel jonge mensen het oplopen, tussen de 19 en 30 jaar. Dat is ongeveer 40 procent van alle besmettingen."



Extra inspanningen

Volgens het hoofd infectieziekten moet de GGD in Nieuw-West en Zuidoost extra inspanningen plegen. "We weten dat veel mensen daar niet altijd alles volgen", zegt ze, verwijzend naar onder meer de persconferenties over corona. "Ik denk dat het echt nodig is dat we als GGD die wijken ingaan om meer te vertellen wat de maatregelen zijn en wat mensen kunnen doen. Ik denk dat de boodschap daar minder makkelijk aankomt."

Een groot deel van de besmettingen vindt plaats in thuissituaties, aldus Van Duijnhoven. "Bij familie of vrienden thuis. Dan is ook die 1,5 meter heel erg belangrijk. Ik denk dat mensen daar in de vertrouwdheid minder snel die afstand hanteren."

