CBS: sterftecijfer niet opvallend hoog

Het aantal sterfgevallen ligt op een normaal niveau voor de tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal sterfgevallen vanwege het nieuwe coronavirus is de laatste weken aan het oplopen. Maar dat heeft dus nog niet geleid tot een opvallende piek in het aantal overlijdens.

In de week van 7 tot en met 13 september overleden 2704 mensen. Ook vorige week overleden niet meer mensen dan normaal, schatten de onderzoekers in. Ter vergelijking: in de eerste week van april overleden 5084 mensen, toen Covid-19 veel levens eiste.

Het aantal slachtoffers van het nieuwe coronavirus loopt de afgelopen weken op, maar komt niet in de buurt van het sterftecijfer in het midden van de eerste golf. Vorige week waren bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 25 mensen bekend die waren overleden aan het virus.



Halverwege deze week komen de onderzoekers al op 37 sterfgevallen uit. In de eerste week van april was het aantal slachtoffers veel hoger. Toen bezweken volgens het RIVM ongeveer 1000 mensen aan het virus.

Bij het RIVM zijn niet alle sterfgevallen die zijn veroorzaakt door Covid-19 bekend. Niet iedereen die overlijdt aan het virus, is daar ook op getest.

