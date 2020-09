Turkije boos op Amerikaanse parlementsvoorzitter Pelosi

De Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi heeft zich met opmerkingen over president Donald Trump ook de woede van Turkije op de hals gehaald.

De Democrate herinnerde Trump eraan dat zijn land een democratie is: "U bent hier niet in Noord-Korea, niet in Turkije en niet in Rusland, meneer de president. ". Die uitspraak van Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, viel slecht bij de Turkse minister van Buitenlandse Zaken.

Mevlut Cavusoglu noemde het op Twitter een slechte zaak voor de Amerikaanse democratie dat iemand die zo "onwetend" is als Pelosi zo'n toppositie kan bekleden. "U zal leren de wil van het Turkse volk te respecteren", vervolgde hij.

Pelosi had gereageerd op de terughoudende reactie van Trump, die de vraag had gekregen of hij een vreedzame machtsoverdracht garandeert als hij de verkiezingen verliest. "We zullen zien wat er gebeurt", zei hij.

