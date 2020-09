Kabinet: hoogte coronaboetes blijft vooralsnog hetzelfde

De hoogte van de coronaboete blijft vooralsnog op 390 euro.

Het kabinet heeft besloten het gesprek over een mogelijke verlaging aan te gaan als de Tweede Kamer aangeeft dit noodzakelijk te vinden. Dat lieten de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag weten na afloop van de ministerraad.

Zoals donderdag al uitlekte, volgt er na een bekeuring voor specifiek een overtreding van een coronamaatregel, zoals de 1,5 meter afstand, geen justitiële aantekening meer, in de volksmond een strafblad. "Een aantekening sleep je voor de rest van je leven mee. We volgen nu de wens van de Tweede Kamer om dat te schrappen", zei Dekker.

Het kabinet begrijpt volgens Grapperhaus dat die 1,5 meter iets nieuws is en tegennatuurlijk, zoals de Tweede Kamer al in het voorjaar had gezegd. De boete blijft, maar voor specifiek dit soort overtredingen volgt geen strafblad meer.



Stevig handhaven

Andere zaken zoals spugen, intimideren of bedreigen van politiemensen of boa's vanwege de coronaregels, is volgens Grapperhaus wel volledig strafbaar. Datzelfde geldt voor mensen die bepaalde vergunningen overtreden die te maken hebben met corona.

Het kabinet wil gezien het toenemende aantal besmettingen vooral stevig blijven handhaven. Daar speelt volgens Grapperhaus de boete een belangrijke rol in.

© ANP 2020