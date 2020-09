Saoedische prins verwerpt normalisatieovereenkomsten met Israël

Het voormalig hoofd van de Saoedische inlichtingendienst, Prins Turki al-Faisal, zei dat de Amerikaanse president Donald Trump geen eerlijke bemiddelaar is tussen de Arabische wereld en Israël.

Dat zei de prins woensdagavond vanuit Jeddah tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Volgens de prins zou zijn vader, koning Faisal bin Abdul Aziz, "teleurgesteld" zijn geweest over de overeenkomst die de VAE en Bahrein met Israël hebben gesloten zonder een oplossing te vinden voor de kwestie Palestina.

De Saoedische prins diende als het hoofd van de Saoedische inlichtingendienst Al Mukhabarat Al Ammah en later als gezant van het land naar het VK en de VS. De prins herinnerde eraan dat het zijn vader was die in het verleden de oliesancties tegen Washington had opgelegd om de wereldmacht te dwingen "een ​​eerlijke bemiddelaar te zijn tussen Israël en de Arabische wereld.".

Koning Faisal heerste van 1964 tot 1975 over Saoedi-Arabië en staat bekend om het opleggen van oliesancties nadat de VS had besloten de hulp aan Israël te verhogen tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1973.



Op 15 september ondertekenden de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein in het Witte Huis een door de VS bemiddelde normalisatieovereenkomsten met Israël. Tegen het zere been van de Palestijnen.

Toch heeft Riyadh niet verklaard de overeenkomsten te verwerpen of te steunen, wel heeft het Islamitische land haar luchtruim geopend voor vluchten tussen Israel en de VAE en Bahrein.

Volgens de CNBC heeft het Witte Huis nog niet gereageerde op de verklaring van prins Faisal.

