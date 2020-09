Marrakech: Man verkracht vrouw en voert haar lichaam aan de honden

De politie in Marrakech heeft een man opgepakt nadat hij een vrouw heeft verkracht en vermoordt

De lugubere daad van de man was bedoeld als wraakactie nadat het slachtoffer had geweigerd de buitenechtelijke relatie met de man te hervatten, meldt dagblad Assabah donderdag. Een andere vrouw werd ook opgepakt voor haar vermeende betrokkenheid bij de zaak.

Agenten van de koninklijke gendarmerie hadden vorige week donderdag in Ouled Azzouz het stoffelijk overschot van de vrouw ontdekt. Het ontbindende lichaam van de vrouw was grotendeels verslonden door honden en daardoor onherkenbaar.

Forensisch onderzoek leidde tot de identiteit van het slachtoffer; een getrouwde vrouw met drie kinderen. Contactonderzoek aan de hand van GSM-data van het slachtoffer leidde naar de identiteit van de medeplichtige vrouw.



De medeplichtige vrouw werd opgepakt en gaf aan dat het slachtoffer een relatie had met de hoofdverdachte; een man die enkele dagen daarvoor werd vrijgelaten na het uitzitten van een gevangenisstraf van zes jaar voor een eerdere verkrachtingszaak. Het slachtoffer had de buitenechtelijke relatie met de man verbroken nadat hij werd opgepakt voor de verkrachting.

De hoofdverdachte probeerde vlak na zijn vrijlating weer in contact te komen met zijn ex. De man schakelde de hulp in van de medeplichtige vrouw nadat zijn ex weigerde met hem in contact te komen. Zijn handlanger lokte de vrouw naar een open veld in Ouled Azzouz.



Naar verluidt heeft de hoofdverdachte het slachtoffer verkracht en haar vermoord nadat ze had gedreigd aangifte te doen. De man bedreigde ook de medeverdachte om te voorkomen dat ze de autoriteiten zou inlichten.

De hoofdverdachte werd na een vluchtpoging door de gendarmes gearresteerd.

