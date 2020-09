Ierland: Nabestaanden vermoorde Marokkaanse tiener gaan in hoger beroep

De nabestaanden van de 18-jarige Azzam Raguragui die in 2019 in Ierland is doodgestoken gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechter

De nabestaanden protesteren daarmee tegen de "oneerlijke uitspraak" die de jury op 18 september heeft aangekondigd. De familie startte een petitie op Change.org om het "oneerlijke vonnis" te veroordelen nadat een jury had geoordeeld dat de verdachte alleen schuldig was bevonden aan doodslag en niet aan moord.

"Het vonnis was voor iedereen verrassend en erg teleurstellend", zei Azzams vader in de petitie. “De jury was oneerlijk en oordeelde in strijd met alle verwachtingen en bewijzen van de politie. Daarom heb ik met mijn familie besloten om in het openbaar te spreken over de onbetwistbare uitspraak waartegen we in beroep zullen gaan."

Azzam Raguragui werd vorig jaar tijdens de vastenmaand ramadan in een park in Dublin doodgestoken. Azzam was op dat moment onderweg naar de moskee voor het maghreb-gebed. Ierse media sprak aanvankelijk van een racistisch motief. De Ierse politie had al snel de identiteit van de verdachte achterhaald. De destijds 16-jarige jongeman werd kort daarna gearresteerd en voorgeleidt.



De jury in de rechtbank vond de 17-jarige schuldig aan doodslag. Het misdrijf wordt over het algemeen als minder ernstig beschouwd dan moord. De Irish Times meldde dat de moeder van Azzam na de uitspraak uit de rechtbank "stormde" en riep dat het vonnis niet eerlijk was.

"Deze tragedie heeft mijn familie, buren en iedereen die Azzam kende tot op de dag van vandaag in een enorme schok achtergelaten", aldus de vader.

