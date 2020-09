Sociaal experiment in Palestina: Ontvang geld voor verbranden Marokkaanse vlag (video)

Voor een sociaal experiment op de straten van Palestina werden voorbijgangers geld geboden in ruil voor het verbranden van de Marokkaanse vlag. De reacties waren indrukwekkend!

Palestijnse jongeren weigerden massaal de Marokkaanse vlag te verbranden in ruil voor geld. "Wij verbranden jou, niet de vlag van onze broeders", luidde één van de reacties.

Het sociaal experiment werd uitgevoerd door de Palestijnse YouTuber Iyad Abu Samra. Het experiment was bedoeld om de liefde van de Palestijnen voor "broedernatie" Marokko en haar volk te benadrukken.

De vlogger bood voorbijgangers een geldbedrag aan van $100 USD in ruil voor het verbranden van het Marokkaanse symbool. Alle deelnemers wezen het aanbod af.



De jongeren uitten hun waardering over de positie van het Marokkaanse volk ten opzichte van de Palestijnse zaak en spraken lovend over Marokko en haar volk en beschreven het Noord-Afrikaanse land als een natie van "waardigheid" en "loyaliteit".

Marokko heeft zich altijd hard gemaakt voor de Palestijnse zaak en is voorstander van een tweestaten-oplossing. In tegenstelling tot een aantal Arabische landen is Marokko fel tegen de voorgenomen normalisatieplannen tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein.



Honderden demonstranten kwamen vorige week vrijdag bijeen in Rabat om te protesteren tegen de voorgenomen betrekkingen tussen Israël en de twee Golfstaten.

Soms gaat de voorliefde voor de Palestijnen "te ver". De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita zei begin dit jaar dat Marokkanen zich vaak "Palestijnser gedragen" dan de Palestijnen zelf.

