Nog vijf aanhoudingen in verband met steekincident Parijs

Nog eens vijf personen zijn aangehouden in verband met de steekpartij in Parijs, waarbij vrijdag twee gewonden vielen in de buurt van het voormalige pand van het satirische weekblad Charlie Hebdo, waar in januari 2015 ook al eens een aanslag werd gepleegd.

De autoriteiten zien de steekpartij als een terroristische daad. Twee verdachten zaten al vast. Justitiebronnen laten aan het Franse persagentschap AFP weten dat de verdachten geboren zijn tussen 1983 en 1996.

De vijf mannen zijn in de Parijse voorstad Pantin door rechercheurs gearresteerd tijdens een huiszoeking in een huis waar de hoofdverdachte zou wonen.



Eerder op de dag werd de hoofdverdachte opgepakt. Het gaat om een 18-jarige man uit Pakistan. Hij is bekend bij de veiligheidsdiensten, melden Franse media die zich baseren op politiebronnen.

Hij zou eerder dit jaar al zijn opgepakt met een steekwapen. Een verdachte die eerder op de dag is aangehouden, komt uit Algerije.

