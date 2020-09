Verdachte steekpartij Parijs bekent

De Pakistaanse hoofdverdachte van de steekpartij bij het voormalige kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs heeft een bekentenis afgelegd.

Dat melden bronnen dicht bij het onderzoek aan het Franse persbureau AFP. Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn daad die hij plaatst in de context van de herpublicatie van de cartoons van de profeet Mohammed (saws), aldus een van de bronnen.

Door de steekpartij raakten vrijdag twee mensen zwaargewond. Het voormalige kantoor van Charlie Hebdo was vijf jaar geleden doelwit van een aanslag waarbij twaalf mensen omkwamen. De politie doodde de twee daders later.

Drie weken geleden begon het proces tegen hun vermeende handlangers. Charlie Hebdo publiceerde toen opnieuw de omstreden cartoons van de profeet Mohammed. Dat leidde ook nu weer tot protesten in islamitische landen, waaronder Pakistan.



Er zitten zaterdag in totaal zeven mensen vast voor het steekincident. Vijf van hen werden vrijdag opgepakt in de Parijse voorstad Pantin in een huis waar de Pakistaan zou wonen. Daarnaast werd een man die eerder een kamergenoot van hem was in het district Val-d'Oise ten noorden van Parijs aangehouden voor verhoor.

Vrijgelaten

Eén vrijdag opgepakte verdachte werd vrijgelaten. Deze man bleek volgens de bronnen een getuige te zijn die achter de hoofdverdachte aanrende.



De twee gewonden, werknemers van een journalistiek filmbedrijf, werden verwond met een groot mes, onder meer in hun gezicht.

De 18-jarige die drie jaar geleden in Frankrijk arriveerde, zou eerder dit jaar al zijn opgepakt met een steekwapen. De autoriteiten gaan uit van een terroristische daad.

© ANP 2020