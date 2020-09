Azarkan nu officieel lijsttrekker voor DENK

Farid Azarkan is officieel de lijsttrekker voor zijn partij DENK voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Dat werd zaterdag bekendgemaakt tijdens een algemene ledenvergadering van de partij. Azarkan was de enige gegadigde voor het lijsttrekkerschap. Volgens hem is DENK "harder nodig dan ooit", zegt hij in een speech.

Met de partij wil hij strijden tegen institutioneel racisme, Nederland "eerlijker en rechtvaardiger" maken en "waardegedreven politiek" bedrijven. Ook wil hij mensen weer samenbrengen, nadat "jarenlange rechtse retoriek" volgens hem de samenleving heeft verdeeld. Daarnaast moet DENK niet alleen thema's op de politieke agenda zetten, maar ook samenwerken en meebesturen, mits het niet ten koste gaat van idealen.

Azarkan volgt Tunahan Kuzu op als lijsttrekker en partijleider. Die zei in maart dit jaar te stoppen als partijleider vanwege "de impact" die het leiderschap op zijn persoonlijke leven heeft. Later berichtte maandblad HP/De Tijd dat Kuzu aftrad vanwege een affaire met een inmiddels voormalige medewerkster van de partij. Selçuk Öztürk, voorzitter van DENK, zou Kuzu hiermee gechanteerd hebben.



Het leidde tot een felle ruzie binnen DENK, waarin Özturk onder meer poogde Azarkan te royeren. Dat mislukte en vrijwel de hele partij schaarde zich achter Azarkan en Kuzu. Özturk gaf het voorzitterschap op. Zowel hij als Kuzu keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer.

Tijdens zijn speech merkte Azarkan op dat er nog steeds discussie is in de partij. Hij riep de leden op die achter zich te laten. Volgens hem moet de partij nu weer vooruit.

© ANP 2020