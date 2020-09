Zwitsers verwerpen voorstel om immigratie uit EU in te perken

62 procent van de kiezers sprak zich uit tegen het voorstel.

Zwitserse kiezers hebben zondag in een referendum met een ruime marge het voorstel van de rechtse Volkspartij verworpen om het vrije verkeer van werknemers tussen Zwitserland en EU-landen te beëindigen.

Uit opiniepeilingen was al gebleken dat de meeste kiezers tegen het plan waren. Dat zou niet-EU-lid Zwitserland eenzijdige controle over immigratie hebben gegeven, maar de banden met de EU, de grootste handelspartner van het land, ernstig hebben verstoord.

De Zwitserse Volkspartij (SVP) wil uit het akkoord met de Europese Unie over vrij verkeer van personen stappen. Ze wil dat de controle over immigratie terug in de handen van het land komt.



De SVP, de grootste fractie in het parlement, zegt dat de huidige liberale regeling gemiddeld 75.000 EU-burgers per jaar heeft aangetrokken, wat leidt tot overbevolking, stijgende huisvestingskosten en een overbelast welzijnssysteem. Maar tegenstanders van het plan vrezen dat het tekort aan geschoolde werknemers dan zal toenemen en de rijkdom van Zwitserland in gevaar komt.



Voortzetting

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, noemde de uitslag van het referendum op Twitter een "prachtige dag voor de relatie tussen de EU en Zwitserland". Hij zei uit te zien naar voortzetting van de nauwe samenwerking in het belang van een goede toekomst voor allen. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, toonde zich evenzeer ingenomen met het resultaat.

De Zwitsers konden zich in het referendum ook uitspreken over andere kwesties. Zo was er ruime instemming met de invoering van twee weken vaderschapsverlof. Het voorstel voor 6 miljard Zwitserse frank (5,55 miljard euro) nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te schaffen haalde het maar net, volgens de Neue Zürcher Zeitung met 8670 stemmen verschil.

Aanpassing van de jachtwet kreeg geen meerderheid. Dat is goed nieuws voor de wolf. De regering wilde het afschieten van "gevaarlijke" wolven gemakkelijker maken. Maar daartoe dwongen critici een stemming af door handtekeningen te verzamelen.

