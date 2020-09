Eerste coronadode in Grieks vluchtelingenklamp

De Griekse autoriteiten hebben zondag de eerste coronadode uit een migrantenkamp gemeld.

Het gaat om een 61-jarige man uit Afghanistan die in het vluchtelingencentrum van Malakassa, ten noorden van Athene, verbleef. Hij overleed in een ziekenhuis in de hoofdstad, waar hij werd behandeld wegens Covid-19

Malakassa werd, evenals de opvangkampen van Schisto en Elaionas nabij Athene, begin september in quarantaine geplaatst. Dat gebeurde uit bezorgdheid over de toenemende verspreiding van het virus onder de duizenden asielzoekers, die er onder beroerde omstandigheden leven.

Sinds maart geldt er al een lockdown voor Griekse migrantenkampen, met beperkingen voor wie erin en eruit mogen. Op het eiland Lesbos bleken onlangs ruim 240 asielzoekers die na het afbranden van het kamp Moria waren overgebracht naar een tijdelijk onderkomen, besmet met het virus.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde zondag 216 nieuwe corona-infecties en drie sterfgevallen, onder wie de Afghaanse vluchteling. Sinds de uitbraak van de epidemie in Griekenland zijn 379 patiënten overleden. Hun gemiddelde leeftijd was 78 jaar.

