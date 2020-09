'Trump betaalde in 2016 750 dollar aan belasting'

De Amerikaanse president Donald Trump betaalde slechts 750 dollar aan inkomstenbelasting in 2016, het jaar dat hij de presidentsverkiezingen won.

Dat meldt The New York Times na inzage te hebben gekregen in zijn belastingaangiftes over de afgelopen twintig jaar. In 2017 droeg Trump ook 750 dollar af aan de fiscus.

In tien van de afgelopen vijftien jaar betaalde hij helemaal geen inkomstenbelasting omdat hij opgaf veel meer geld te verliezen dan te verdienen.

© ANP 2020