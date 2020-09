Ambassadeur: Turkije stuurt 4000 strijders naar Azerbeidzjan

Turkije heeft ongeveer 4000 strijders uit het noorden van Syrië naar Azerbeidzjan gestuurd om mee te doen aan gevechten om de afgescheiden regio Nagorno-Karabach.

Dat zei de ambassadeur van Armenië in Rusland maandag, volgens persbureau Interfax. De ambassadeur stelde dat de strijders al deelnemen aan de gevechten in Nagorno-Karabach, de afgescheiden regio in Azerbeidzjan die wordt gedomineerd door etnische Armeniërs. Turkije is een nauwe bondgenoot van Azerbeidzjan.

Azerbeidzjan sprak het bericht gelijk tegen. "Geruchten over militanten uit Syrië die naar verluidt worden overgeplaatst naar Azerbeidzjan is een andere provocatie van Armeense zijde en volslagen onzin", zei een medewerker van de president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev.

Het Armeense parlement beschuldigde Azerbeidzjan evenwel van een "grootschalige militaire aanval" op het grondgebied van Nagorno-Karabach en zei dat de betrokkenheid van Turkije bij de crisis de regio zou kunnen destabiliseren.



Actieve maatregelen nemen

De internationale gemeenschap moet actieve maatregelen nemen om niet alleen agressie door Azerbeidzjan te voorkomen, maar ook de Turkse ambities om betrokken te zijn bij het conflict in te dammen, aldus parlementsvoorzitter Ararat Mirzoyan.

Armeense en Azerbeidzjaanse troepen leverden maandag voor de tweede dag strijd om de regio, waarbij beide partijen elkaar beschuldigden van het gebruik van zware artillerie.

De botsingen tussen Armenië en Azerbeidzjan, de zwaarste sinds 2016, hebben de bezorgdheid doen oplaaien over de stabiliteit in de zuidelijke Kaukasus. Het gebied is een belangrijke corridor voor pijpleidingen die olie en gas naar de wereldmarkten brengen.

