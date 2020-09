Ihattaren bezorgt Schmidt in eerste maanden hoofdbrekens bij PSV

Bij het begin van het nieuwe seizoen is bij de 18-jarige spelmaker een grote terugval zichtbaar.

Het maakte de KNVB en toenmalig bondscoach Ronald Koeman trots en blij. Mohamed Ihattaren liet in november vorig jaar, na een zware tijd na het overlijden van zijn vader, weten te kiezen voor een toekomst bij het Nederlands elftal en niet bij de Marokkaanse 'Leeuwen van de Atlas'.

Bij het begin van het nieuwe seizoen is bij de 18-jarige spelmaker een grote terugval zichtbaar. Reden tot paniek is dat voor PSV (en Oranje) niet direct, maar het bezorgt de nieuwe PSV-coach Roger Schmidt wel de nodige hoofdbrekens.

Nee, hem afvallen deed Schmidt zondag na de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1) niet. "Het is niet zijn beste fase", drukte de 53-jarige coach zich in de perskamer van het stadion van Heracles diplomatiek uit. "Het is een jonge speler, hij heeft tijd nodig." En op de vraag dat Ihattaren als prof misschien net een paar kilootjes te zwaar is, lachte hij vriendelijk. Het komt wel goed, wilde hij maar duidelijk maken.



Toen Schmidt de jonge Utrechter buiten het basisteam liet voor de eerste competitiewedstrijd tegen FC Groningen, werd hij daarover kritisch bevraagd. Ihattaren liet zelf weten dat zijn reserveplek terecht was omdat hij op trainingen niet alles had laten zien. Schmidt nam hem na excuses weer in genade aan en tegen FC Emmen (2-1) en Heracles Almelo kreeg hij weer een basisplaats.

Ihattaren maakte weinig indruk en tegen Heracles werd hij halverwege alweer geslachtofferd. Hij oogde opnieuw niet fit en wat te zwaar. Een crosspass over een meter of 40 op maat geven, gaat hem nog altijd prima af.



Maar ook in Almelo ging alles in een veel te laag en steeds hetzelfde tempo, zonder verrassingen. Tegen Heracles mocht hij het centraal voorin proberen, samen met Cody Gakpo. De vorige duels stond Ihattaren meestal rechts (hangend) op het middenveld.

Schmidt liet met zijn wisselbeleid al zien dat niemand voor hem heilig is. Maar eenvoudig is het niet voor de Duitse trainer. Ihattaren is de groeibriljant van PSV, die straks miljoenen moet gaan opleveren. "Ik wil graag kampioen worden met PSV", zei Ihattaren in juli na de eerste training van PSV op het nieuwe seizoen. Toen gaf hij eveneens aan te weten dat Schmidt veel van zijn spelers vraagt, ook in verdedigend opzicht en op conditioneel vlak.



In april kreeg de jonge Ihattaren kritiek toen hij op Instagram een foto plaatste van een dure nieuwe auto. En eerder deze maand volgde bij een voetbalpraatprogramma het verwijt dat Ihattaren nukkig voor zich uitkeek toen hij op de reservebank bleef bij het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Italië in de Nations League.

Het zijn optredens buiten het veld waar je normaal gesproken bij een hele goede voetballer zoals Ihattaren niemand over hoort. Maar dit jaar maakte hij in elf officiële duels, voor en na de coronabreak, geen doelpunt en gaf hij geen assist. Aan Ihattaren én Schmidt om de zaak om te draaien.

