Horeca in Nederland mogelijk vroeger dicht, geen publiek bij betaald voetbal

Horecagelegenheden in het hele land moeten voorlopig om 22.00 uur de deuren sluiten. Ook wordt geen publiek meer toegelaten bij sportwedstrijden, inclusief het betaald voetbal.

Dat zijn maatregelen die het kabinet sterk overweegt om de opmars van het coronavirus te stuiten, melden ingewijden. Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge geven maandagavond weer een persconferentie, waar de nieuwe maatregelen worden aangekondigd.

Over allerlei details wordt de komende uren nog gesproken, ook in overleg met de veiligheidsregio's. Het kan dus zijn dat er nog veranderingen worden aangebracht in het pakket.

Op tafel ligt ook een verdere beperking van het aantal mensen dat in openbare gelegenheden bijeen mag zijn, maar ook van het aantal mensen dat thuis op bezoek mag komen. Thuiswerken wordt weer de norm, werkgevers die dat niet toestaan terwijl het wel kan, worden daarop aangesproken en riskeren zelfs tijdelijke sluiting van hun bedrijf.



Registratieplicht

Voor alle zogenoemde contactberoepen gaat een registratieplicht gelden. Bijvoorbeeld kappers moeten dus, net als horecagelegenheden, aan hun klanten vragen om contactgegevens achter te laten. Dat moet het voor de gezondheidsdiensten makkelijker maken te achterhalen met wie een besmet persoon allemaal in contact is geweest.

Voor supermarkten gaat gelden dat mensen alleen naar binnen mogen met een winkelwagentje dat van tevoren is ontsmet. De levensmiddelenbranche voerde die regel zelf dit voorjaar al in, maar die wordt inmiddels in lang niet alle winkels meer nageleefd.

