Erdogan wil einde van bezetting Nagorno-Karabach door Armenië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Armenië opgeroepen zich terug te trekken uit de betwiste regio Nagorno-Karabach.

"Het is nu tijd om een ​​einde te maken aan de crisis in de regio die begon met de bezetting van Nagorno-Karabach. De regio zal weer rust en kalmte vinden als Armenië onmiddellijk de Azerbeidzjaanse bodem verlaat die het heeft bezet ", zei Erdogan maandag in Istanbul.

Turkije staat "met alle middelen en met heel zijn hart" aan de zijde van Azerbeidzjan, voegde hij toe.

De door Armenië gecontroleerde regio Nagorno-Karabach, met naar schatting 145.000 inwoners, maakt volgens internationaal recht deel uit van het islamitische Azerbeidzjan. Sinds zondag wordt daar weer gevochten.



De Azerbeidzjaanse regering in de hoofdstad Baku verloor de controle over het gebied in een oorlog na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Sinds 1994 is er een wapenstilstand van kracht in de regio die wordt bewoond door christelijke Karabach-Armeniërs.

Het totaal verarmde Armenië rekent op Rusland als beschermende macht. Het olie- en gasrijke Azerbeidzjan heeft Turkije als bondgenoot.

