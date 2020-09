Agadir: 4 doden bij bedrijfsongeval visverwerkingsbedrijf

Bij een visverwerkingsbedrijf in de wijk Anza in het noorden van Agadir zijn vier mensen om het leven gekomen.

Het incident gebeurde zondag nadat een medewerker van het bedrijf zijn evenwicht verloor toe hij bezig was met reparatiewerkzaamheden in een ondergronds waterbassin.

Een collega probeerde de te water geraakte collega te helpen maar viel daarbij zelf ook in het water en verdronk. Even later ondergingen twee andere collega's hetzelfde lot nadat ze de collega's te hulp wilden schieten.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval.

